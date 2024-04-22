Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: госпіталізовано двох чоловіків

У Херсоні госпіталізовано двох чоловіків 48 та 51 років, в обох вибухова та закрита черепно-мозкова травма, контузія. Про це написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«У старшого чоловіка ще і поверхневе уламкове поранення м'яких тканин живота. Обидва постраждалих і стані середньої тяжкості. Чоловіки отримали травми близько години тому під час обстрілу з боку російських окупаційних військ Дніпровського району міста», — розповів Мрочко.



За словами начальника міської військової адміністрації Херсона, на момент російської атаки вони перебували на вулиці.



Нагадаємо, 19 квітня армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Херсона, поранивши мирних громадян.