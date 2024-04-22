Россияне атаковали Днепровский район Херсона: госпитализированы двое мужчин

В Херсоне госпитализированы еще двое мужчин 48 и 51 лет, у обоих взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия. Об этом написал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«У старшего мужчины еще и поверхностное обломочное ранение мягких тканей живота. Оба пострадавших и в состоянии средней тяжести. Мужчины получили травмы около часа назад во время обстрелов со стороны российских оккупационных войск Днепровского района города», — рассказал Мрочко.



По словам начальника городской военной администрации Херсона, в момент российской атаки они находились на улице.



Напомним, 19 апреля, армия России с временно оккупированного левого берега обстреляла жилые кварталы Херсона, ранив мирных граждан.