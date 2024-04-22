Перший сервісний центр МВС в укритті Харкова. Фото: МВС

У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті, повідомляє Telegram-канал міністерства внутрішніх справ.



«Місто чи не щодня потерпає від російських обстрілів. Аби створити безпечний простір для громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав до укриття. Адреса не змінилася — м. Харків, вул. Шевченка, буд. 26», - уточнили у відомстві.



У сервісному центрі облаштовані зона очікування, робочі місця, сюди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу.

Перший сервісний центр МВС в укритті Харкова. Фото: МВС

За інформацією правоохоронців, тут працює вісім адміністраторів. Можна отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб та отримати низку інших послуг.



Зазначається, що послуги надаються за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.



Нагадаємо, майже за три місяці з початку роботи сервісу МВС було отримано близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів для українців, які перебувають у країнах ЄС.