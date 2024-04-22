Первый сервисный центр МВД в укрытии Харькова. Фото: МВД

В Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии, сообщает Telegram-канал министерства внутренних дел.



«Город ежедневно страдает от российских обстрелов. Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД №6341 переехал в укрытие. Адрес не изменился - г. Харьков, ул. Шевченко, дом. 26», — уточнили в ведомстве.



В сервисном центре оборудованы зона ожидания, рабочие места, сюда перевезли все необходимое оборудование, оргтехнику и установили телекоммуникационную сеть.

Первый сервисный центр МВД в укрытии Харькова. Фото: МВД

По информации правоохранителей, здесь работает восемь администраторов. Можно получить или обменять водительские права, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг.



Отмечается, что услуги предоставляются по предварительной записи. Талоны доступны через е-запись или в терминале, размещенном в сервисном центре МВД.



Напомним, почти за три месяца с начала работы сервиса МВД, было получено около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов для украинцев, которые пребывают в странах ЕС.