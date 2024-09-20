У поліції Луганської області — новий керівник

Заступник голови Національної поліції — начальник Департаменту кадрового забезпечення Сергій Кобець представив особовому складу поліції Луганщини нового голову Головного управління області. Ним призначено полковника поліції Руслана Сербіна.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Луганської області.



До того, як очолити поліцію Луганської області, Сербін працював проректором і виконував обов'язки ректора Львівського державного університету внутрішніх справ. Ще раніше працював заступником начальника ГУНП у Донецькій області.



Має ступінь доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України.



Сергій Кобець також подякував за службу колишньому начальнику ГУНП області Олегу Григорову, наголосивши на добре налагодженій роботі поліції Луганщини.