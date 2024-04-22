Армія РФ скинула новітні модифіковані бомби РБК-500 у Луганській області

Залишки авіабомби РБК-500 у Луганській області. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

Цього року окупаційна армія РФ активно завдає авіударів по українських містах та селах, використовуючи різні типи авіабомб. У Нижегородській області з лютого поточного року росіяни розпочали масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000.



У селі Греківка Луганської області, яке постійно знаходиться під російськими ударами журналісти «Новин Донбасу» з поліцією знайшли одну з нових російських авіабомб, що не розірвалася, — РБК-500 і снаряди з неї, з маркуванням, що свідчить, що виготовлена вона була в лютому цього року.







РБК-500 російська касетна бомба масою 500 кг. Використання її системи навігації дозволяє окупантам скидати ці плануючі снаряди поза межами діяльності основних засобів ППО України.



При цьому сам собою касетний боєприпас неточний. Їх виробництво відбувається, швидше за все, у Московській області, у місті Корольові.



Там же проводиться і збір ракет «Гром-Е1», одну з яких армія РФ запустила по центру Слов'янська 15 квітня цього року. У населеному пункті Греківка сьогодні проживає лише одна жінка похилого віку, яка навідріз відмовляється від евакуації.



Раз на тиждень поліцейські навідуються до Надії Омелянівни з хлібом та гуманітарною допомогою. Вони ж передають жінці необхідні ліки й привозять їй усе, що вона просить.

82-річна Надія Омелянівна залишається у Греківці та планує відновлювальні роботи. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

Щоразу правоохоронці запитують, чи не надумала 82-річна жінка виїхати. Син жінки мешкає у Харкові. Вона охоче пояснює своє небажання евакуюватись.



«Ну, не хочу я їхати і все. А що ж, куди ж їхати, якщо ось по радіо передають, що Харків б'ють, і б'ють, он туди теж може дійти», — пояснює своє небажання виїжджати Надія Омелянівна.



Вона просить поліцейських привезти їй лопату, щоб зручно було гасити пожежі. А також будівельні матеріали. У мріях пенсіонерки – відбудувати свій будинок, який постраждав від обстрілу.



«Будуватись – все одно потрібно буде. Хоча, хто ж його знає коли. Живу як у розбитому кориті. І їхати далеко, тут і моя земля. Не знаю, я в шоці й все», — розповідає Надія Омелянівна.



Залишаючи жінку, поліцейські знаходять у полі залишки ще однієї авіабомби РБК-500. За наявною інформацією, на одне це село скинули аж чотири таких разових бомбових касети.

Залишки ще однієї авіабомби, що планує РБК-500. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

Залишки ще однієї плануючої авіабомби РБК-500. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

«От боєприпас, ще розірвався. Ось ще один. Ось ще один. І якщо його чіпати, він спрацює і зона ураження – 70 метрів», - зазначив заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Луганській області Сергій Васильченко.



Лише сьогодні на Донеччині, під час робіт на сільськогосподарському угідді, фермер натрапив на небезпечний предмет. Сапери ідентифікували його як нерозірвану 500 кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-500).







Раніше, 15 квітня, росіяни також активно зайнялися переоснащенням авіаційних бомб у плануючі, відомі як КАБи.



Пізніше, 15 березня, у Селидовому Донецької області піротехніки вилучили авіаційну бомбу ФАБ-1500, що не розірвалася, яку російські війська скинули на місто.