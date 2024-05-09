Олександр Трепак став новим командувачем Сил спеціальних операцій

Новим командувачем СЗЗ призначено Олександра Трепака

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Про це йдеться у відповідних указах глави держави, які опубліковані на сайті Офісу президента.

«Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України», — йдеться в указі №313/2024.

При цьому президент призначив Олександра Трепака новим командувачем ССО.

«Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України», — йдеться в указі №314/2024.

Олександр Трепак — військовий у четвертому поколінні. Народився 15 вересня 1976 року у Вінниці. Бригадний генерал (2021). Герой України (2015). Під час військової служби обіймав різні посади у Головному управлінні розвідки Збройних сил України та займався кількома видами розвідувальної діяльності, зокрема військовою, радіорозвідкою та контррозвідкою.

Трепак брав участь в антитерористичній операції на сході України з квітня 2014 року. Разом із кількома розвідувальними групами був у районі міста Бахмут.

З 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим командиром оборони Донецького міжнародного аеропорту. Безпосередньо керував відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту, під час якого було підбито вісім танків, захоплено та евакуйовано один танк із незначними пошкодженнями, знищено понад 270 бойовиків і шість взято в полон.

Він організував власні контрдиверсійні та контрзасадні операції навколо аеропорту, що унеможливило перекриття збройними силами шляхів постачання продовольства та боєприпасів силам оборони аеропорту.

Наприкінці 2020 року Трепака призначили начальником штабу – заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 травня призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії. Відповідний указ про це опубліковано на сайті Офісу президента.