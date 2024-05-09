Число засуджених за «держзраду» за останні 10 років у Росії зросло в 10 разів

Графіка щодо зростання кількості засуджених за «держзраду» в Росії. Фото: Telegram

У Росії кількість засуджених за статтею про «державну зраду» зросла за рік майже удвічі, і майже удесятеро – за останні десять років,– підрахував правозахисний проєкт «Перший відділ». Про це пише ASTRA.



Якщо 2013 року за звинуваченням у «держзраді» засудили чотирьох осіб, то 2022-го суди винесли подібні вироки щодо 16 осіб, а минулого року до колонії за «держзраду» відправили вже 39 обвинувачених.



Загалом у 2023 році за злочини проти «основ конституційного ладу та безпеки країни» за статтями про «держзраду», «шпигунство» та «співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою» засудили 862 особи.