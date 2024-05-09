На Донеччині дефіцит електричної енергії: на ранок без напруги залишалися 102 населені пункти

В енергосистемі Донецької області дефіцит електроенергії. Про це написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни регулярно б'ють по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури, і ці удари вже призвели до ускладнення ситуації. Щоб стабілізувати енергосистему, необхідно зменшити навантаження на неї, особливо це стосується пікових годин – з 8:00 до 11:00 та 17:00 до 22:00», — заявив Філашкін.



Він попросив усіх жителів області бути відповідальними та ощадливо споживати електрику, щоб фахівці змогли підтримувати баланс у системі.



Через російські обстріли минулої доби знеструмлено в Донецькій області 4,1 тисячі абонентів у чотирьох населених пунктах,– повідомив офіційний канал Міністерства енергетики України.



Енергетики заживили 3,5 тисячі абонентів. Однак на ранок без напруги залишалися 102 населені пункти, всього — 47 тисяч абонентів.



У Національній енергетичній компанії «Укренерго» також заявили, що сьогодні ввечері з 18.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



«Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої цього року прицільної ракетної атаки ворога на електростанції», – додали в компанії.



Раніше повідомлялося, що в Україні в середу, 8 травня, можуть запровадити графіки відключення світла.