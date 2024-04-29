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Троє людей на Донеччині постраждали через атаки армії РФ

29 квітня 2024, 08:53

Троє людей на Донеччині постраждали через атаки армії РФ

Російська армія минулої доби, 28 квітня, атакувала населені пункти Донецької області. Відомо, що троє цивільних постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 28 квітня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Красногорівці, Желанному і Птичому», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1938 осіб, отримали поранення — 4848. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що перед ЗС РФ поставили завдання захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги. 

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Вадим Філашкін
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Донецька область
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Війна

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