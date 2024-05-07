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Під час «інавгурації» Путіна в Кремлі не працювали мобільний зв'язок та інтернет

07 травня 2024, 16:50

Під час «інавгурації» Путіна в Кремлі не працювали мобільний зв'язок та інтернет

Царьов відвідав так звану інавгурацію Путіна у Кремлі. Фото: Telegram Царьов відвідав так звану інавгурацію Путіна у Кремлі. Фото: Telegram

Під час «інавгурації» Путіна у Кремлі не працювали мобільний зв'язок та інтернет. Про це повідомив проросійський політик, сепаратист та колишній нардеп від Партії регіонів Олег Царьов, який відвідав захід.

«На інавгурації було багато друзів. Багато знайомих із нових територій. На жаль, у Кремлі не працював інтернет», — написав прихильник «руського миру».

Про відсутність зв'язку писав також телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

«Зв'язок у центрі Москви тотально подавлено. Супер-потужні "глушилки" заблокували GSM та Інтернет у районах довкола Кремля. Не працюють ні месенджери, ні браузери, ні навігація», –зазначив він.

Ще одним із заходів безпеки, характерним для Путіна, було обов'язкове надання гостями заходу результатів тесту на коронавірус.

Нагадаємо, МЗС України заявило, що не вбачає підстав для визнання Путіна легітимним Президентом РФ.

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