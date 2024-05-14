У Волгоградській області вантажний потяг зійшов з рейок. Кажуть про атаку БПЛА

У Волгоградській області зійшов з рейок вантажний потяг. Фото: кадр із відео

У Волгоградській області вантажний потяг зійшов з рейок – перекинулося дев'ять вагонів. Про це повідомляє локальний Telegram-канал.



За попередньою інформацією, одна цистерна вибухнула. Після цього розлилося паливо та загорілася трава.



«У селищі Самофалівка на станції Котлубань сталося займання однієї цистерни з дизпаливом та вагона з пиломатеріалами. Пожежні розрахунки першого пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували спалах о 3:38»,– повідомляє МНС.



Місцеві Telegram-канали зазначають, що причиною аварії стала атака БПЛА.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) Луганської області завдали удару по складу боєприпасів російських військ.