РФ вдарила по місту Миколаївка в Донецькій області: пошкоджено пожежно-рятувальну частину

Внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину у Миколаївці. Фото: ДСНС у Донецькій області

Увечері 14 травня армія РФ завдала удару по місту Миколаївка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скління та конструкцію віконних отворів, двері, в'їзні ворота гаража та ворота у двох будівлях боксів пожежно-рятувальної частини міста.

Особовий склад ДСНС не постраждав, пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена.

Нагадаємо, що 14 травня російські військові масовано вдарили по Харкову – понад 20 людей постраждали.