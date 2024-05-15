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РФ ударила по городу Николаевка в Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть

15 мая 2024, 12:30

РФ ударила по городу Николаевка в Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть

В результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть в Николаевке. Фото: ГСЧС в Донецкой области В результате обстрела повреждена пожарно-спасательная часть в Николаевке. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Вечером 14 мая армия РФ нанесла удар по городу Николаевка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Взрывной волной и обломками повреждены остекление и конструкция оконных проемов, двери, въездные ворота гаража и ворота в двух зданиях боксов пожарно-спасательной части города.

Личный состав ГСЧС не пострадал, пожарно-спасательная техника не повреждена.

Напомним, что 14 мая российские военные массированно ударили по Харькову, более 20 человек пострадали.

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