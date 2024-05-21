В Україні не вимикатимуть світло сьогодні вдень: причина

В Україні з 11-ї до 17-ї години 21 травня скасували обмеження електропостачання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



У відомстві уточнили, що з опівночі до 11-ї години в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.



Проте згодом стало відомо, що промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно — дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни.



В «Укренерго» пояснили, що ввечері графіки погодинних відключень діятимуть в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Раніше ми писали, що 20 травня в усіх регіонах України застосовувалися графіки погодинних відключень електроенергії з 18:00 до 00:00.