Іспанія має намір до кінця червня передати Україні додаткові танки Leopard 2A4 — BILD

Іспанія має намір до кінця червня передати Україні додаткові танки Leopard 2A4. Міністерка оборони Маргарита Роблес підтвердила це на відеоконференції Контактної групи в Україні, організованій її американським колегою Ллойдом Остіном, – передає BILD.



«Обіцяні терміни поставки будуть дотримані, також будуть відправлені нові ракети ППО Patriot та різні види боєприпасів», –йдеться у заяві.



Нагадаємо, 26 квітня Іспанія погодилася надати Україні ракети для систем Patriot.