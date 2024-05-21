На окупованій Луганщині постраждали восьмеро людей унаслідок атаки на склад ПММ

Внаслідок вчорашньої атаки на склад ПММ у Довжанську (Свердловську) постраждали 8 людей. Фото: Леонід Пасічник

Восьмеро людей постраждали у Довжанську (Свердловську) Луганської області внаслідок вчорашнього обстрілу складу пально-мастильних матеріалів (ПММ). Про це повідомив голова підконтрольного РФ угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



Пасічник заявив, що нібито ЗСУ, ймовірно, вдарили по складу ракетами ATACAMS із застосуванням касетних боєприпасів, а пізніше атакували безпілотниками.



«Після ракетного удару під час роботи на місці пожежників та медиків здійснив ще одну атаку – за допомогою безпілотників. Внаслідок цього постраждали восьмеро мирних жителів. Їм надається вся необхідна медична допомога», — написав так званий голова «ЛНР».



Раніше ми повідомляли, що у Довжанську (Свердловську) Луганської області ввечері 20 травня пролунало кілька вибухів. Окупаційна адміністрація «ЛНР» заявила про обстріл.