Сирський назвав напрямки, де зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої у Донецькій області

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої продовжуються на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами Сирського, російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на вузькій ділянці фронту між селами Старомихайлівка та Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів.

«Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко – на мотоциклах та багі», – розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію про просування російських військ у місті Часів Яр Донецької області.