З Донецької області на Волинь прибув четвертий евакуаційний потяг

Четвертий евакуаційний поїзд із Донецької області днями прибув до Ковеля. Фото: пресслужба Червоного хреста України

На Волинь, до міста Ковель, прибув уже четвертий евакуаційний потяг з Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Червоного Хреста України.



«Людей, які вимушено залишили свої будинки через активні бойові дії, зустріли волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Волинській області та Ковельської міської районної організації», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, волонтери надали першу психологічну допомогу та передали набори гуманітарної допомоги. Також вони допомогли у транспортуванні двох маломобільних людей.





Загалом на Волинь з Донецької області прибуло 139 людей, серед них 58 дітей.



Раніше ми писали, що спецекіпаж «Білі янголи» змогли евакуювати з Красногорівки 14 місцевих жителів, а також їхніх вихованців.