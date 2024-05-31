Внаслідок атак за добу троє жителів на Донеччині постраждали

Окупаційна армія РФ минулої доби, 31 травня, обстрілювала населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє цивільних постраждали. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 30 травня росіяни поранили 3 жителів у Донецькій області: 2 у Красногорівці та 1 у Північному», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1982 особи, зазнали поранень — 4953. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.





Раніше ми писали, що в окупованому Первомайську Луганської області вночі 30 травня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що це було схоже на обстріл. Почалася пожежа.