В результате атак за сутки трое жителей Донетчины пострадали

Оккупационная армия РФ за прошедшие сутки, 31 мая, обстреливала населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое жителей пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 30 мая россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Красногоровке и 1 в Пивничном», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1982 человека, получили ранения — 4953. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.





Ранее мы писали, что в оккупированном Первомайске Луганской области ночью 30 мая прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что похоже на обстрел. Начался пожар.