В окупованому Маріуполі вночі пролунав вибух

Сьогодні вночі, 2 червня, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області було чути вибух. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Ніч у Маріуполі та районі видалася з бавовною. Близько опівночі пролунав вибух з епіцентром на захід із потужною вибуховою хвилею», — зазначив він.



За версією російських окупантів, як додав Андрющенко, були нібито збиті всі цілі.



Раніше ми писали, що в Лівобережному районі окупованого Маріуполя спалахнув автомобіль.