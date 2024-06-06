Сили оборони України збили 17 із 18 ударних БПЛА росіян

ППО України збила 17 із 18 БПЛА РФ. Фото: НД ЗСУ

У ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога, а також атакували 18 ударними БПЛА типу Shahed-131/136. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях», — написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.







Нагадаємо, у ніч на 5 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну 27 ударними БпЛА типу Shahed-131/136.