Дрони вночі атакували військову частину РФ в окупованому Криму: пошкоджено дві РЛС

Вночі 7 червня безпілотники атакували російську військову частину у селі Мисове в окупованому Криму. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого півострова.

Внаслідок атаки пошкоджено дві РЛС. Поранення отримав один військовослужбовець ЗС РФ.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що нібито «за ніч над Кримом збили 11 дронів».

Нагадаємо, що вночі 6 червня ГУР потопило російський рейдовий буксир у районі Криму.