Дроны ночью атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму: повреждены две РЛС

Ночью 7 июня беспилотники атаковали российскую воинскую часть в селе Мысовое в оккупированном Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного полуострова.

В результате атаки повреждены две РЛС. Ранения получил один военнослужащий ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что якобы «за ночь над Крымом сбили 11 дронов».

Напомним, что ночью 6 июня ГУР потопило российский рейдовый буксир в районе Крыма.