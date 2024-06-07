Дроны ночью атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму: повреждены две РЛС

Ночью 7 июня беспилотники атаковали российскую воинскую часть в селе Мысовое в оккупированном Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного полуострова.
В результате атаки повреждены две РЛС. Ранения получил один военнослужащий ВС РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что якобы «за ночь над Крымом сбили 11 дронов».
Напомним, что ночью 6 июня ГУР потопило российский рейдовый буксир в районе Крыма.
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