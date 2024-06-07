Російський агресор 15 разів протягом минулої доби обстрілював населені пункти Донецької області

Обстріли населених пунктів Донецької області не припиняються ні вдень, ні вночі. Фото: ОВА

Війська РФ минулої доби 15 разів обстрілювали населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 7 червня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю.

Покровський район. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Селидовому двома авіабомбами пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 магазини, адмінбудівлю та аптеку.

Краматорський район. У Торському Лиманській громаді поранено людину. У Слов'янську внаслідок ударів безпілотників пошкоджено 3 приватні будинки, 4 автомобілі, гараж та теплицю. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину. У Костянтинівці пошкоджено 4 багатоповерхівки та адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 особа загинула та 1 поранена; пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські будівлі та промислову будівлю. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 149 осіб, у тому числі 39 дітей, йдеться у повідомленні начальника ОВА.