Путін висловив готовність до переговорів, але не погоджується на територіальні поступки — Reuters

Володимир Путін. Фото: Вікіпедія

Очільник Кремля Володимир Путін готовий до переговорів, проте не згоден на територіальні поступки та вступ України до НАТО. Про це сьогодні повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що Кремль готовий до заморожування конфлікту вздовж лінії фронту, а також до переговорів щодо точного розділу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також є ймовірність, що Росія може погодитись залишити частини територій у Харківській та Миколаївській областях.

Водночас джерела, близькі до Кремля, зазначають, що майбутнє Криму не підлягає обговоренню.

«Усередині країни Путін міг би подати угоду про припинення вогню, яка дозволить Росії утримати більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як перемогу, яка забезпечила захист російськомовного населення на сході України та захистила сухопутний міст у Крим», — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії.