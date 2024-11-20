У Краматорському районі піротехніки знищили два знайдені боєприпаси

У Краматорському районі піротехніки ДСНС виявили та знищили два боєприпаси, повідомляє телеграм-канал Донецької ОДА.
«Під час обстеження сільськогосподарських угідь у Краматорському районі піротехніки Служби порятунку виявили артилерійський снаряд 122 мм та мінометну міну 84 мм», - уточнили в ДСНС.
Артилерійський снаряд 122 мм та міна 84 мм. Фото: ДСНС Донеччини
Згідно з Головним управлінням ДСНС України в Донецькій області, боєприпаси були знищені безпосередньо на місці.
Знищені піротехніками снаряди. Фото: ДСНС Донеччини
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів міста Мирноград та двох сіл у Донецькій області поранення отримали троє людей.
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