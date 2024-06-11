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США скасовує заборону на передачу зброї бригаді «Азов»

11 червня 2024, 12:51

США скасовує заборону на передачу зброї бригаді «Азов»

Адміністрація президента США Джозефа Байдена скасує заборону на використання наданої Україні американської зброї військовослужбовцями Національної гвардії 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», яка діяла протягом декількох років. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

У публікації наголошується, що відповідне рішення ухвалено після перевірки Держдепартаментом бригади «Азов».

У США кілька років тому було накладено «табу» на озброєння для «азовців», як зазначається у матеріалі, на тлі «занепокоєння у Вашингтоні щодо походження групи».

Наразі бригада Нацгвардії України «Азов» отримає доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ, пише WP.

«Після ретельної перевірки українська 12 бригада спеціального призначення «Азов» пройшла перевірку Ліхи, проведену Державним департаментом США», — йдеться у заяві Держдепу.

Тут американське відомство посилається на так званий «закон Ліхи», названий так на честь колишнього сенатора Патріка Дж. Ліхи та автора документа, який забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, визнаним у скоєнні порушень прав людини. Відповідно, «азовці» до такої категорії не належать.

Так, Держдеп не виявив жодних доказів таких порушень, йдеться в заяві відомства. Проте не уточнюється, коли саме могли зняти відповідне «табу».

Окрім процесу перевірки Державного департаменту, закони США про асигнування протягом тривалого часу забороняли батальйону «Азов» отримувати американську допомогу. Офіційні особи США кажуть, що оскільки батальйон «Азов» зразка 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз є частиною Національної гвардії, ці обмеження не застосовуються.

Нагадаємо, 7 червня президент США Джо Байден у Парижі, де проходила церемонія вшанування 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю $225 млн.

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