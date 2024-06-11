РФ знищила 80 відсотків теплової генерації України — Зеленський

Російські військові знищили 80 відсотків теплової генерації та третину гідрогенерації України. Про це сказав президент Володимир Зеленський на конференції з відновлення України у Берліні на рівні глав держав та урядів у вівторок, 11 червня.

«Зараз Україна страждає від найдеструктивнішої форми російського бачення енергії як зброї. В результаті ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 гігават потужностей. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Відтак половини тепер немає», — заявив він.

Зеленський для порівняння навів приклад, що Берлін — це майже 2 гігавати споживання, а Мюнхен — приблизно 3 гігавати.

«Ми вже втратили в рази більше генерацій, ніж обсяг енергії споживання у великих містах», — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що це не межа російського терору і його треба зупинити, треба розпочати енергетичне відновлення.

«Ми повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти існуючу генерацію і максимально відновити втрачене. Відбудована в Україні зараз, відремонтована, захищена буде подвійним результатом — служитиме Україні та Європі як енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут», — сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що у більш короткій перспективі потрібно провести швидке та недороге відновлення всіх пошкоджених енергооб'єктів, які можна зараз відновити.

«До зими. Це так важливо. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та фінансову підтримку. Це дасть змогу відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя», — резюмував український президент.

Раніше повідомлялося, що російські війська в ніч на 11 червня завдали удару по території в районі Слов'янської теплоелектростанції (ТЕС) у місті Миколаївка Донецької області.