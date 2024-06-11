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У Дружківці готують до запуску ще шість ліфтів

11 червня 2024, 16:50

У Дружківці готують до запуску ще шість ліфтів

Ще шість ліфтів готуються запустити у дружківських багатоповерхівках Ще шість ліфтів готуються запустити у дружківських багатоповерхівках

Ще шість ліфтів готуються запустити у багатоповерхових будинках Дружківки Донецької області. Про це сьогодні повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник міської військової адміністрації Сергій Боєвський за підсумками робочої наради з керівниками структурних підрозділів та комунальних підприємств Дружківської громади.

«У розпалі відновлення ліфтового господарства: 96 ліфтів вже працюють і ще 6 готуються до запуску», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за результатами обстеження фахівцями зі 109 ліфтів, які діяли у громаді до війни, 7 ліфтів не пройшли технічну експертизу та непридатні для експлуатації через акти вандалізму.

Керівник МВА наголосив, що подальша робота ліфтів залежатиме від своєчасної оплати мешканцями за утримання будинків (квартплати) та ситуації з безпеки.

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