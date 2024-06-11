Головне за день: КАБ-500 на Костянтинівку. Німеччина передасть новий Patriot

Політика



Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував , що найближчим часом Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони та боєприпаси.



Адміністрація президента США Джозефа Байдена скасує заборону на використання наданої Україні американської зброї військовослужбовцями Національної гвардії 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», яка діяла протягом декількох років.



Суспільство



У Старобільському районі Луганської області окупанти затримали громадянку України. Загарбники звинувачують жінку в тому, що в період із січня по квітень 2024 року вона нібито здійснила щонайменше 10 переказів коштів на банківські картки учасникам «Азова» та «Правого Сектору».



Окупаційний «верховний суд Криму» засудив до 17 років ув'язнення двох українських прикордонників Івана Терещенка та Василя Дмитрука. 2018 року вони брали участь у затриманні російського судна «Норд», а в полон РФ потрапили навесні 2022 року під час боїв за Маріуполь. Перші три роки прикордонники мають відбути у в'язниці, потім у колонії суворого режиму.



У Москві, не приходячи до тями, помер колишній мер міста Куп'янськ Геннадій Мацегора. На Мацегору напали біля його будинку у місті Старий Оскол. Невідомий вистрілив у нього і втік. Колаборанта відвезли до московської лікарні на операцію.



У Москві вбили колишнього начальника окупаційної міліції Краматорська – Дениса Безпроскурного. Його навесні 2014 року на цю посаду призначив російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Російські силовики затримали підозрюваного у вбивстві, який розповів, що скоїв злочин на ґрунті ревнощів. За даними слідства, вночі 10 червня фігурант поблизу житлового будинку ножем «катану» вдарив чоловіка в груди.



Російські військові знищили 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України, розповів президент Володимир Зеленський на конференції у Берліні.



Кабмін ухвалив постанову № 650 від 5 червня, оновивши правила бронювання від мобілізації, яка набула чинності 8 червня. Про те, які категорії військовозобов'язаних працівників підлягають бронюванню, можна прочитати тут .



Мешканка окупованого міста Олешки Херсонської області вирішила перейти на підконтрольну частину України. Вона вийшла на зруйнований Антонівський міст, щоби її помітили Збройні сили України. Жінка показала свій паспорт України на камеру дрону українських військових, далі її евакуювали до Херсона.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російські військові захопили село Іванівське під Часів Яром Донецької області. Крім цього, війська РФ просунулися біля Новопокровського під Очеретино та у Старомайорському на півдні Донецької області.



Російські війська в ніч на 11 червня завдали удару по території в районі Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області. Міністерство енергетики повідомило, що на Донеччині внаслідок обстрілу території одного з енергетичних підприємств відключились повітряні лінії обленерго.



У ніч на 11 червня російські військові вдарили по місту Костянтинівка Донецької області керованою авіабомбою КАБ-500. Постраждали п'ятеро місцевих мешканців.



На тимчасово окупованій території Луганської області з початку року пожежі знищили майже 7 тисяч гектар лісу.



Внаслідок ракетного удару по господарських приміщеннях у селі Центральне Білгородської області РФ знищено п'ять автомобілів «Урал-4320», один БТР-82АМ та близько п'яти тисяч боєприпасів.



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