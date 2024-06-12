БПЛА атакував підстанцію в окупованій Ясинуватій: місто залишилося без світла

Внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА пошкоджено систему електропостачання окупованого міста Ясинувата Донецької області. Про це стало відомо з повідомлення голови окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитра Шевченка.

За його словами, на об'єкті ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомляють місцеві жителі, удар прийшов по підстанції, внаслідок чого Ясинувата залишилася без світла.

Цю інформацію з посиланням на того ж Дмитра Шевченка підтверджує місцеве проросійське видання «ДАН».

Нагадаємо, що у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Попередньо, є «прильоти».