БПЛА атакував підстанцію в окупованій Ясинуватій: місто залишилося без світла

Внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА пошкоджено систему електропостачання окупованого міста Ясинувата Донецької області. Про це стало відомо з повідомлення голови окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитра Шевченка.
За його словами, на об'єкті ведуться аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомляють місцеві жителі, удар прийшов по підстанції, внаслідок чого Ясинувата залишилася без світла.
Цю інформацію з посиланням на того ж Дмитра Шевченка підтверджує місцеве проросійське видання «ДАН».
Нагадаємо, що у центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Попередньо, є «прильоти».
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