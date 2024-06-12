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Петровський район окупованого Донецька потрапив під обстріл: загинула жінка

12 червня 2024, 16:32

Петровський район окупованого Донецька потрапив під обстріл: загинула жінка

У середу вранці, 12 червня, у тимчасово окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

За уточненою інформацією, під удар потрапив Петровський район.

«Під час ранкового обстрілу вул. Курортної загинула жінка 1977 року народження», — написав він.

Крім того, за словами Кулемзіна, також у Петровському районі постраждали двоє чоловіків через скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА на легковий автомобіль.

Раніше ми писали, що близько 10-ї ранку в окупованому Донецьку були вибухи. «Прильоти» були на межі двох районів – Ворошиловського та Київського. Там розташоване, зокрема, так зване управління ФСБ з «ДНР». 

Також «Новини Донбасу» повідомляли, що російські військові ведуть вогонь з житлових кварталів Петровського району Донецька

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