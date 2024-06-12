Двох керівників «виборчкомів ДНР» підозрюють у колабораціонізмі

Прокуратура Донецької області повідомила про підозру двом мешканцям окупованих територій, які очолювали «виборчі комісії ДНР» у 2023 році. Двом керівникам комісій із проведення незаконних виборів до «народної ради ДНР» повідомили про підозру заочно.



Їх підозрюють у колабораціоністській діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).



«У квітні 2023 року мешканець міста Ясинувата обійняв посаду "голови територіальної виборчої комісії №10". Водночас у міста Донецьк місцева мешканка очолила "дільничну виборчу комісію №300"», — повідомили у прокуратурі.



Вони керували роботою комісій, підписували незаконні рішення, розпоряджалися грошима, які так званий виборчий процес виділила РФ.