СБУ затримала колаборантку, яка допомагала росіянам окупувати Авдіївку

СБУ затримала колаборантку, яка допомагала окупувати Авдіївку

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала російським військам окупувати Авдіївку. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.



Попередньо, жінка, яка проживала на території міста, фіксувала локацію опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ.



Також вона шпигувала за маршрутами та кількістю військових колон, що прямували на посилення бойових позицій захисників Авдіївки.



«Отримані розвіддані фігурантка передавала у Telegram своїй сестрі-медику окупаційного угруповання Росії, яке брало участь у безперервних штурмах міста. Її родичка повідомляла про отримані відомості військовій розвідці країни-агресора. Росіяни застосували цю інформацію для планування бойових операцій із захоплення Авдіївки з використанням штурмових груп, важкої артилерії та авіації», — йдеться у повідомленні.



За інформацією спецслужби, згодом, коли у місті почалися активні бої, підозрювана виїхала до Кривого Рогу, де сподівалася відсидітися під виглядом переселенки.



Там вона «залягла на дно» в орендованій квартирі, яку винаймала за соцвиплати для переселенців. У звіті Донецької обласної прокуратури йдеться про те, що жителька тимчасово окупованого міста звернула особливу увагу на переміщення танкових підрозділів ЗСУ.



Колаборантка вже перебуває під вартою та їй загрожує до 8 років в'язниці. Раніше СБУ затримала 19-річну студентку Запорізького університету, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та корегувала удари по оборонних підприємствах Запорізької області.