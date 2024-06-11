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ЗМІ: У московській лікарні після замаху помер колишній мер-колаборант з Куп'янська Геннадій Мацегора

11 червня 2024, 19:20

ЗМІ: У московській лікарні після замаху помер колишній мер-колаборант з Куп'янська Геннадій Мацегора

Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора. Фото: відкриті джерела Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора. Фото: відкриті джерела

У Москві, не приходячи до тями, помер колишній мер міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

На Мацегору напали біля його будинку у місті Старий Оскіл. Невідомий вистрілив у нього і втік. Колаборанта відвезли до московської лікарні на операцію.

Інформацію про смерть зрадника підтвердили прокремлівські Telegram-канали Baza, Mash та Shot.

Геннадій Мацегор був мером Куп'янська до окупації міста військами Росії. Його обрали міським головою у 2020 році від партії «Опозиційна платформа – За життя».

27 лютого 2022 року Мацегора у своєму відеозверненні повідомив, що здав місто російській армії. Він добровільно перейшов на бік РФ, допомагав окупантам, зокрема транспортом, житлом, паливом та їжею, а також брав активну участь у створенні та діяльності окупаційної адміністрації Харківської області. Однак надалі втік до Росії.

Оновлено. Пост у «ВКонтактє» від матері Мацегори, після якого в різних джерелах почала з'являтися інформація про смерть ексмера Куп'янська, був опублікований акаунтом, який раніше мав інше ім'я, звернула увагу «Медіазона».

Спікер ГУР Міноборони України Андрій Юсов спочатку підтвердив смерть колишнього мера-колаборанта «Суспільному», а потім уточнив, що інформація потребує підтвердження. У Росії інформацію про смерть Мацегори офіційно не коментували. При цьому про смерть колишнього мера Куп'янська повідомляють провладні російські ЗМІ, які спеціалізуються на оперативній хроніці.

Нагадаємо, що замах на Геннадія Мацегору стався 7 червня.

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