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В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба

12 червня 2024, 19:20

В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба

Упала авіабомба з УМПК у Петровському районі Донецька. Фото: соцмережі Упала авіабомба з УМПК у Петровському районі Донецька. Фото: соцмережі

Авіаційна бомба з модулем зірвалася з кріплення російського літака і впала на околицях окупованого Донецька. Відповідні фото з'явились у соціальних мережах.

Бомба застрягла в асфальті й не розірвалася.

Український Telegram-канал «Полковник ГШ» впізнав у авіабомбі ОФАБ-250, що впала, з УМПК (модуль планування та корекції).

 Користувачі соцмереж повідомляють, що бомба, що не розірвалася, з модулем планування і корекції лежали поблизу лікарні №14 у Петровському районі. У цьому ж районі раніше кілька людей постраждали під час обстрілу. Дві жінки загинули, за повідомленням окупаційної адміністрації. 

Експерти зазначають, що бомба з модулем могла впасти або внаслідок цілеспрямованого скидання з літака, або це був позаштатний схід.

Так ОФАБ-250 з УМПК виглядає під крилом винищувача Су-34.

Окупаційна влада Донецька про падіння авіабомби не повідомила.

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