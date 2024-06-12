В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба

Упала авіабомба з УМПК у Петровському районі Донецька. Фото: соцмережі

Авіаційна бомба з модулем зірвалася з кріплення російського літака і впала на околицях окупованого Донецька. Відповідні фото з'явились у соціальних мережах.



Бомба застрягла в асфальті й не розірвалася.



Український Telegram-канал «Полковник ГШ» впізнав у авіабомбі ОФАБ-250, що впала, з УМПК (модуль планування та корекції).



Користувачі соцмереж повідомляють, що бомба, що не розірвалася, з модулем планування і корекції лежали поблизу лікарні №14 у Петровському районі. У цьому ж районі раніше кілька людей постраждали під час обстрілу. Дві жінки загинули, за повідомленням окупаційної адміністрації.

Експерти зазначають, що бомба з модулем могла впасти або внаслідок цілеспрямованого скидання з літака, або це був позаштатний схід.

Так ОФАБ-250 з УМПК виглядає під крилом винищувача Су-34.

Окупаційна влада Донецька про падіння авіабомби не повідомила.