В «Укренерго» повідомили про графіки погодинних відключень світла у четвер, 13 червня

Графіки відключення світла в Україні сьогодні діятимуть 2 години

У четвер, 13 червня, обленерго на всій території України застосовуватимуть графіки погодинних відключень (ГПВ) з 20:00 до 22:00. Про це повідомляє "Укренерго".

У відомстві нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів росіян по українським електростанціям. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тож Диспетчерський центр «Укренерго» змушений вживати заходів щодо обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

«Через погодні умови на ранок знеструмлено 173 населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях», — заявили в «Укренерго».

З інших причин без енергопостачання 465 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях, йдеться у повідомленні.