Оновлено о 19:40. У лікарні помер оператор російського пропагандистського телеканалу НТВ Валерій Кожин. Як повідомив телеканал, його поранення виявилися несумісними з життям.



Кореспондента Олексія Івлієва прооперували. Телеканал повідомив, що він перебуває у стабільному стані, загрози його життю немає.



Раніше. Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ, які 13 червня зазнали поранень під окупованою Горлівкою Донецької області, перебувають у комі. За інформацією лікарів, їх доправили до операційної. Про це повідомило російське видання Regnum.

Зазначається, що кореспондент НТВ Олексій Івлієв, оператор Валерій Кожин та офіцер супроводу дістали тяжкі поранення у селищі Гольмівський. Постраждалих доправили до лікарні.

Видання також пише, що раніше сьогодні, 13 червня, селище шахти ім. Ізотова в Микитівському районі Горлівки, а також селище Гольмівське обстріляли.

Нагадаємо, російське міністерство оборони вранці у четвер, 13 червня, заявило про нічну атаку безпілотників у двох областях — Ярославській та Володимирській.