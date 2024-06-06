У Мінкульті назвали кількість загиблих українських журналістів від початку повномасштабної війни

В Україні з початку повномасштабної війни понад 90 журналістів загинули від рук російських окупантів, також 30 представників медіа перебувають у полоні. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.



У Мінкульті зазначили, що, за даними Національної спілки журналістів України, 91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ще 30 медійників на сьогодні перебувають у полоні, і сотні захищають рідну землю у лавах ЗСУ.



Карандєєв зазначив, що журналісти виконують найважливішу місію — фіксують події російсько-української війни та доносять оперативну правдиву інформацію. Також чиновник подякував усім працівникам медіа за формування громадської думки та зміцнення демократії.



Раніше ми писали, що під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник «Українських новин» — командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський.