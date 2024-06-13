Польща виступила проти передачі Україні ЗРК Patriot

Польща не хоче передавати американський зенітно-ракетний комплект Patriot до України. За словами голови Бюро національної безпеки Яцека Сєвєра, «переміщення всієї батареї Patriot дуже небезпечне», і «безпека Польщі знижується». Про це повідомляє RadioZET.



На запитання журналіста про те, чи варто перекинути американські Patriot з Польщі в Україну, Сєвєр категорично відповів: «Ні, безперечно, ні».



Яцек Сєвєр пояснив таку свою відповідь тим, що через Польщу проходить багато військової допомоги. Крім того, у країні за 2 роки порушувався повітряний простір тричі, двоє людей через це загинули.



«Кожен солдат знає, що розгортання військ починається передусім із захисту власного угруповання, тобто протиповітряної оборони. Необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ», — наголошує глава BBN.



Раніше ми писали, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина передала Україні з урахуванням третьої системи ППО Patriot, яка буде доставлена невдовзі, чверть власного запасу цих озброєнь.