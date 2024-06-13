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СБУ повідомила про підозру заступниці Пушиліна: вона контролює дотримання законів окупантів на Донеччині

13 червня 2024, 17:25

СБУ повідомила про підозру заступниці Пушиліна: вона контролює дотримання законів окупантів на Донеччині

Заступниця Пушиліна Тетяна Переверзєва. Фото: СБУ Заступниця Пушиліна Тетяна Переверзєва. Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру заступниці голови угруповання «ДНР». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Йдеться про Тетяну Переверзєву.

Вона відповідає за функціонування та діяльність псевдопарламенту квазіутворення.

Слідство встановило, що колаборантка почала співпрацювати з окупантами у 2014 році одразу після захоплення територій Донецької області. Колишня бухгалтерка із Донецька виконувала обов'язки так званої заступниці міністра фінансів, а згодом стала «віцепрем'єром» при сепаратистах. Після незаконних виборів восени 2023 року її перепризначили на цю посаду.

Переверзєва особисто координує взаємодію органів влади загарбників, фейкових міністерств та відомств, контролює дотримання законів окупантів, звітує перед російським урядом щодо використання фінансів.

Зрадниця також стала пропагандистською медійною фігурою. Вона з'являється у друкованих ЗМІ, телебаченні, інтернет-ресурсах, використовує їх для популяризації діяльності органів окупаційної влади.

Слідчі СБУ заочно повідомили Переверзєвій про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне обіймання громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади) Кримінального кодексу України.

 

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР» Інні Міщенко, яка може бути причетна до депортації дітей до РФ.

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