За добу росіяни втратили понад 1250 військових та вісім танків

Серед втрат ЗС РФ нова цифрова станція Р-416ГМ. Фото: кадр із відео

Загальні бойові втрати російських військ досягли 524 060 осіб особового складу, при цьому минулої доби противник втратив вбитими або пораненими понад 1250 військових. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Серед втрат росіян також є вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО й понад 76 засобів автомобільної техніки, автоцистерн і машин спеціальної техніки.



Раніше, 12 червня, ЗСУ завдали групового ракетного удару по зенітно-ракетному дивізіону С-300 поблизу аеродрому «Бельбек», а також двом зенітно-ракетним дивізіонам С-400 поблизу «Бельбека» та Севастополя.



Нагадаємо, 13 червня двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу НТВ отримали поранення під окупованою Горлівкою.