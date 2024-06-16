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Найбільша кількість боєзіткнень зараз на Покровському напрямі — Генштаб

16 червня 2024, 17:08

Найбільша кількість боєзіткнень зараз на Покровському напрямі — Генштаб

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень, окупаційна армія РФ завдала понад 20 атак по позиціях Сил оборони, тривають бої. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«З початку доби окупанти здійснили вже 24 атаки на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Активно працює ворожа авіація», — йдеться у повідомленні.

Сили оборони стримують тиск і відбили 18 російських штурмів, шість бойових зіткнень — ще тривають.

Яка ситуація на інших напрямках:

На Харківському напрямку росіяни з території Російської Федерації продовжують завдавати авіаударів по населеним пунктам України.

На Лиманському напрямку противник протягом дня вісім разів атакував у районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Українські військові три штурмові дії відбили, ще п'ять бойових зіткнень тривають.

Зазнали невдачі три спроби армії РФ потіснити наші підрозділи із займаних позицій на захід від Івановського і біля Андріївки на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку російські окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою по Новополтавці.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми. 

На Времівському напрямі вісім атак окупаційної армії на позиції підрозділів ЗСУ успіху не мали. Триває бій у районі Старомайорського.

Авіація росіян працювала після обіду на Гуляйпольському напрямі.

На Наддніпрянському напрямку ЗС РФ вчетверте за день спробували атакувати наші позиції поблизу Кринок, успіху не мали.

Раніше ми писали, що українські військові провели наступальні дії у Серебряному лісництві. Це сталося навесні цього року.

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