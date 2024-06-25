Загинув полковник ФСБ РФ, який виконував бойові завдання на російсько-українському кордоні

У РФ 17 червня загинув начальник загону спеціального призначення Прикордонної служби ФСБ Росії в Бєлгородській і Воронезькій областях Олексій Ляпін із позивним «Звезда». Про це повідомив російський провоєнний телеграм-канал «Бармалей».



Підкреслюється, що Ляпін загинув унаслідок підриву, особисто виконуючи бойове завдання.



У некролозі також ідеться про те, що Ляпін із перших днів повномасштабного вторгнення в Україну «виконував бойові завдання як на російсько-українському кордоні, так і за його межами».





Ляпін закінчив Ульянівське вище військове командне училище зв'язку ім. Орджонікідзе. Керував підрозділами спеціального призначення у різних регіонах (у Челябінській, Сахалінській, Оренбурзькій областях), кілька років працював у центральному апараті.



2 травня йому виповнилося 47 років.



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