У Донецьку під обстріл потрапив район заводу «Топаз». Війська РФ використовували його як свою базу

Наслідки обстрілу у Куйбишевському районі Донецька. Фото: «ДАН»

Увечері 25 червня Куйбишевський район окупованого Донецька потрапив під обстріл.



«СЦКК ДНР» заявило, що о 20:28 по Куйбишевському району було випущено дві ракети з РСЗВ.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін повідомив про трьох загиблих: у багатоквартирному будинку на вул. Куйбишева, 210 — жінка 1987 року народження та чоловік 1957 року народження; на вул. Соколиною на АЗС «РТК» — співробітник автозаправної станції чоловік 1996 року народження.



Також, за словами Пушиліна, поранення середнього ступеня тяжкості отримали 6 людей: дівчина 2006 р. н. та хлопець 2005 р. н. (по 18 років), 17-річний підліток (2006 р. н.), жінка 1971 р. н., чоловіки 1966 та 1983 р. н.

В обстрілі Пушилін звинуватив ЗСУ. Українська сторона подію не коментувала.



«Новини Донбасу» завдали місця двох «прильотів» на карту. Видно, що вони знаходяться поряд із територією заводу «Топаз». За часів України це було оборонне підприємство, на якому створювали комплекси радіоелектронної розвідки.

2015 року, вже після окупації Донецька, на території заводу OSINT-дослідники геолокували присутність російського комплексу РЕБ «Ртуть-БМ».

2021 року в «ДНР» заявили про створення оборонно-промислової «держкорпорації», куди, зокрема, увійшов і «Топаз». Навряд чи там встигли розгорнути якесь виробництво через початок широкомасштабної війни.



Однак на супутниковому знімку в Google Earth від 6 червня 2022 року на території «Топаза» зафіксовано багато автомобілів (чого не спостерігалося в попередні роки). Також з того часу «Топаз» неодноразово потрапляв під обстріл.



Не виключено, що російські війська досі використовують територію підприємства як свою базу.