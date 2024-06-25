У Покровському районі будують фортифікаційні споруди — голова МВА

У Покровську та Покровському районі Донецької області будуються фортифікаційні споруди. Кошти виділяються з кількох джерел: державного бюджету, регіонального бюджету та місцевих бюджетів. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його даними, у Покровському районі ведеться будівництво високоешелонованої організаційної оборони не лише міста, а й району.



Добряк зазначив, що поблизу міста Покровськ будується лінія оборони, вона визначена військовим керівництвом.



«Ми вдячні соціально-відповідальному бізнесу за фінансування цього проєкту. Щодо можливих витрат на оборонні споруди з місцевого бюджету, ми виділили 13 мільйонів гривень на матеріали, які зберігатимуться у матеріальному резерві», — резюмував начальник МВА.





Раніше ми писали, що на Донеччині будують третю лінію оборони. Глава держави особисто перевірив фортифікації.