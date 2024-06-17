Росіяни за добу втратили понад 1000 солдатів та 14 артилерійських систем

За останню добу російська армія втратила 1080 осіб особового складу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали за добу 1080 осіб особового складу (527 390 – з 24.02.22 по 17.06.24), два танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, - йдеться у звіті Генштабу.



ЗС РФ також недорахувалися восьми БПЛА оперативно-тактичного рівня, 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн й 12 машин спеціальної техніки.



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