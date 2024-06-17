Зв відмови Києва від пропозицій Путіна нові умови будуть жорсткішими — очільник СЗР Росії

Якщо українська сторона відмовиться від запропонованих Володимиром Путіним умов миру, то нові умови будуть для Києва жорсткішими. Про це в інтерв'ю російському агентству ТАСС заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін.

Він відповів на запитання, що станеться з Україною, якщо вона відмовиться від «мирної пропозиції» російського лідера.

«Наступні умови, за яких може бути досягнуто миру та підписано якусь мирну угоду, будуть для України складнішими та жорсткішими», — зазначив Наришкін.

Нагадаємо, 14 червня Путін під час зустрічі з керівництвом російського МЗС висунув умови для початку переговорів щодо врегулювання української кризи. Зокрема, глава Кремля зазначив, що українська влада має відмовитися від вступу країни до НАТО та закріпити без'ядерний статус України. Водночас російський лідер вимагав визнати Республіку Крим і ще чотири регіони України частиною РФ.